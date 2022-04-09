Україна не має іншого вибору: Зеленський про переговори з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має іншого вибору, jкрім як сісти за стіл переговорів з рф. Про це він сказав в інтерв'ю Bild, додавши, що лише російський президент владимир путін вирішує, коли закінчиться війна, повідомляє УНН.
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"Сьогодні Україна не має іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів. У росії жодна інша сила не в змозі зупинити цю війну. Він (путін – ред.) один вирішує, коли закінчиться ця війна", - сказав Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський повідомляв, що готовий зустрітися з володимиром путіним віч-на-віч і назвав пріоритетні питання: припинення війни, окупований Крим та Донбас.
Також Зеленський заявляв, що є речі, про які йому з путіним треба спробувати домовитися.
Як раніше повідомляли ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський і володимир путін в цілому позитивно ставляться до ідеї зустрітися особисто.
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк наголошував, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії володимира путіна є неминучою для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.