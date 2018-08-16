Україна готова помилувати 11 росіян, які попросили Путіна їх обміняти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українська сторона готова помилувати 11 росіян, які попросили російського президента повернути їх на територію Росії в обмін на українських політв'язнів. Про це повідомила у Facebook представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ, віце-спікер ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
І.Геращенко зазначила, що вже 11 росіян, засуджених в Україні, звернулися до В.Путіна з проханням повернути в Росію в обмін на українських політв'язнів.
"Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв‘язнів", - заявила вона.
Віце-спікер наголосила, що ці росіяни засуджені за тяжкими статтями, зокрема і тероризм.
Також І.Геращенко підкреслила, що досі немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 затриманих росіян, а також щодо пропозиції зустрічі омбудсменів в Мінську 21-22 серпня.
Як повідомляв УНН, ще восьмеро ув'язнених росіян попросили Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.