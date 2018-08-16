Украина готова помиловать 11 россиян, которые попросили Путина их обменять
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинская сторона готова помиловать 11 россиян, которые попросили российского президента вернуть их на территорию России в обмен на украинских политзаключенных. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
И.Геращенко отметила, что уже 11 россиян, осужденных в Украине, обратились к В.Путину с просьбой вернуть их в Россию в обмен на украинских политзаключенных.
“Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных”, — заявила она.
Вице-спикер отметила, что эти россияне осуждены за тяжелыми статьями, в том числе терроризм.
Также И.Геращенко подчеркнула, что пока нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 задержанных россиян, а также по предложению встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа.
Как сообщал УНН, еще восемь заключенных россиян попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных.