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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина готова помиловать 11 россиян, которые попросили Путина их обменять

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Украинская сторона готова помиловать 11 россиян, которые попросили российского президента вернуть их на территорию России в обмен на украинских политзаключенных. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает УНН.

Украина готова помиловать 11 россиян, которые попросили Путина их обменять

И.Геращенко отметила, что уже 11 россиян, осужденных в Украине, обратились к В.Путину с просьбой вернуть их в Россию в обмен на украинских политзаключенных.

“Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных”, — заявила она.

Вице-спикер отметила, что эти россияне осуждены за тяжелыми статьями, в том числе терроризм.

Также И.Геращенко подчеркнула, что пока нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 задержанных россиян, а также по предложению встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа.

Как сообщал УНН, еще восемь заключенных россиян попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных.

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