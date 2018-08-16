Украина готова помиловать 11 россиян, которые попросили Путина их обменять

И.Геращенко отметила, что уже 11 россиян, осужденных в Украине, обратились к В.Путину с просьбой вернуть их в Россию в обмен на украинских политзаключенных.

“Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных”, — заявила она.

Вице-спикер отметила, что эти россияне осуждены за тяжелыми статьями, в том числе терроризм.

Также И.Геращенко подчеркнула, что пока нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 задержанных россиян, а также по предложению встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа.

Как сообщал УНН, еще восемь заключенных россиян попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных.