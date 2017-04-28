Україна другий місяць поспіль нарощує імпорт пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 аперля. УНН. У березні поточного року Україна імпортувала 16 тис. тонн пальмової олії проти 12,4 тис. тонн в лютому 2017 року і 15,8 тис. тонн в березні минулого року. Такі дані наводь Держслужба статистики, передає УНН.
В цілому з початку поточного 2016/17 сезону (вересень-березень) імпорт пальмової олії і раніше випереджає показники попереднього маркетингового року на 3,8% і становить 114,6 тис. тонн (за вересень-березень 2015/16 МР - 110, 4 тис. тонн).
У поточному сезоні свої позиції в структурі імпорту пальмової олії в Україну продовжує посилювати Індонезія. Так, з початку 2016/17 сезону (вересень-березень) частка участі цієї країни в імпорті даного виду олії збільшилася і досягла 84%, як і раніше залишаючись максимальною за останні десять років.
Відповідно, частина ринку, яка припадає на частку Малайзії, скоротилася до 15%. Крім того, незначні обсяги пальмової олії Україна імпортує зі Швеції, Росії, Бельгії, Нідерландів, Італії і Сінгапуру.
Як повідомляв УНН, близько 90% імпортованих в Україну олій становить пальмова.
При цьому, в минулому році країни Європи практично не імпортували пальмову олію.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, українські виробники пальмової олії використовують не для досягнення специфічних властивостей кінцевого продукту, а для його максимального здешевлення.
"Так, економія на якості виробництва продуктів продиктована цілою низкою чинників, головний з яких - економічна доцільність, в умовах, коли український споживач не готовий платити багато, а контролю за безпекою продуктів харчування в країні практично немає", - додав він.
Тому, за словами нардепа, незважаючи на те, що наша країна імпортує пальмової олії в рази менше, ніж такі держави-гіганти, як США або Китай, споживаємо ми його набагато більше.
Він також запропонував до обговорення можливості введення певних обмежень на застосування пальмової олії в продуктах харчування.