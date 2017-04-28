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Украина второй месяц подряд наращивает импорт пальмового масла

Киев • УНН

 • 14797 просмотра

КИЕВ. 28 аперля. УНН. В марте текущего года Украина импортировала 16 тыс. тонн пальмового масла против 12,4 тыс. тонн в феврале 2017 года и 15,8 тыс. тонн в марте прошлого года. Такие данные приводи Госслужба статистики, передает УНН.

Украина второй месяц подряд наращивает импорт пальмового масла

В целом с начала текущего 2016/17 сезона (сентябрь-март) импорт пальмового масла по-прежнему опережает показатели предыдущего маркетингового года на 3,8% и составляет 114,6 тыс. тонн (за сентябрь-март 2015/16 МГ – 110,4 тыс. тонн).

В текущем сезоне свои позиции в структуре импорта пальмового масла в Украину продолжает усиливать Индонезия. Так, с начала 2016/17 сезона (сентябрь-март) доля участия этой страны в импорте данного вида масла увеличилась и достигла 84%, по-прежнему оставаясь максимальной за последние десять лет.

Соответственно, часть рынка, приходящаяся на долю Малайзии, сократилась до 15%. Кроме того, незначительные объемы пальмового масла Украина импортирует из Швеции, России, Бельгии, Нидерландов, Италии и Сингапура.

Как сообщал УНН, около 90% импортируемых в Украину масел составляет пальмовое.

При этом, в прошлом году страны Европы практически не импортировали пальмовое масло.

Также напомним, по словам С.Тригубенко, украинские производители пальмовое масло используют не для достижения специфических свойств конечного продукта, а для его максимального удешевления.

"Так, экономия на качестве производства продуктов продиктована рядом факторов, главный из которых - экономическая целесообразность, в условиях, когда украинский потребитель не готов платить много, а контроля за безопасностью продуктов питания в стране практически нет", - добавил он.

Поэтому, по словам нардепа, несмотря на то, что наша страна импортирует пальмового масла в разы меньше, чем такие государства-гиганты, как США или Китай, потребляем мы его гораздо больше.

Он также предложил к обсуждению возможности введения определенных ограничений на применение пальмового масла в продуктах питания.

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