Україна чекає від Ірану дозволу на виліт літаків для транспортування загиблих українців

КИЇВ. 8 січня. УНН. Україна чекає від іранської сторони дозволу на виліт двох літаків до Ірану для транспортування загиблих українців в авіакатастрофі неподалік від Тегерана. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО України.