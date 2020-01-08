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Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи в Ірані

Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи в Ірані

Київ • УНН

 • 9620 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи українського літака в Ірані до закінчення офіційного розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Данілов закликав не поспішати з висновками щодо причин авіакатастрофи до закінчення офіційного розслідування", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, наданою РНБО, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадян України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України.

За словами Данілова, решта загиблих - громадяни іноземних країн.

Секретар РНБО зазначив, що засідання оперативного штабу, який було створено у зв'язку з катастрофою літака, відбулось одразу після надходження інформації від Служби зовнішньої розвідки України про події в аеропорту Тегерана.

"Одразу за дорученням Президента України Володимира Зеленського було створено оперативний штаб для з'ясування усіх обставин трагедії. Ми вже маємо певний обсяг інформації, щоб розуміти, що відбувалося", - сказав секретар РНБО.

Також вказано, що Данілов повідомив, що українська сторона зараз очікує на підтвердження від Ірану щодо безпечного вильоту для двох українських літаків, які мають забрати загиблих. Також до Тегерану планують вирушити вітчизняні фахівці, які з'ясовуватимуть усі обставини катастрофи.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

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