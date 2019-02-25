Україна 2018 року не здійснила пуски космічних апаратів через нестачу коштів

"Державна космічна програма на 2019-2023 роки знаходиться на погодженні у Верховній раді України. У зв'язку з чим ще не визначене її фінансування. Однак, протягом останніх 15 років фінансування космічних програм не перевищувало 30% від запланованого", - повідомили в агентстві.



Так, зазначається, що у 2018 році на виконання космічної програми було передбачено 889 млн грн.



"Однак, Верховна Рада зменшила фінансування на 800 млн грн, через що було неможливо здійснити ряд космічних проектів у тому числі пуски космічних апаратів. Станом сьогодні фінансування космічної програми ще не визначено", - додали в агенстві.



Як повідомляв УНН, Україна може до 2022 року запустити чотири космічні апарати.