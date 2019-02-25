Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В течение последних 15 лет финансирование украинских космических программ не превышало 30% от запланированного. Об этом сообщили УНН в Государственном космическом агентстве Украины в ответ на информационный запрос.
"Государственная космическая программа на 2019-2023 годы находится на согласовании в Верховной Раде Украины. В связи с чем еще не определено ее финансирования. Однако, в течение последних 15 лет финансирование космических программ не превышало 30% от запланированного", - сообщили в агентстве.
Так, отмечается, что в 2018 году на выполнение космической программы было предусмотрено 889 млн грн.
"Однако, Верховная Рада уменьшила финансирование на 800 млн грн, из-за чего было невозможно осуществить ряд космических проектов в том числе пуски космических аппаратов. По состоянию сегодня финансирование космической программы еще не определены", - добавили в агентстве.
Как сообщал УНН, Украина может до 2022 года запустить четыре космических аппарата.