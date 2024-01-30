Україна прагне добросусідських відносин з Угорщиною - голова Офісу президента

ukenru
29 березня, 19:41 • 46774 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101625 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117516 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118861 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235038 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157556 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148177 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133730 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34414 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26584 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22341 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21832 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17511 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235040 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386495 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441447 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449766 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117517 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131022 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125194 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99241 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108184 перегляди
Актуальне
Україна прагне добросусідських відносин з Угорщиною - голова Офісу президента

Україна прагне добросусідських відносин з Угорщиною - голова Офісу президента

Київ • УНН

 • 74530 перегляди

Глава Офісу президента України заявив, що Україна прагне добросусідських відносин з Угорщиною після більш ніж 6-годинної зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини, під час якої обговорювалися питання формування проукраїнських позицій напередодні потенційної зустрічі Зеленського та Орбана.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна прагне побудувати з Угорщиною добросусідські стосунки. Таку заяву він зробив під час брифінгу з журналістами,  передає УНН.

Ми маємо плани на майбутнє, але треба працювати. … Ціль – не просто зустріч. Ціль – мати сусідів, які не є агресорами, навіть якщо вони мають інші позиції. І робити все, щоб вони мали проукраїнську позицію.

– заявив Єрмак.

Деталі

Очільник Офісу Президента також зазначив, що учорашні перемовини з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто тривали понад 6 годин.

Угорщина просить Україну повернути угорській нацменшині усі ті права, що були до 2015 року - Сіярто29.01.24, 18:49 • 56092 перегляди

Нагадаємо

Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Президентом  Володимиром Зеленським. українська та угорська сторони готують  із середини січня.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що перш ніж відбудеться ця зустріч, Україна повинна виконати умови Угорщини.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Політика
petro-siiartoПетро Сіярто
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
andrii-yermakАндрій Єрмак
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна
viktor-orbanВіктор Орбан
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92