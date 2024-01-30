Україна прагне добросусідських відносин з Угорщиною - голова Офісу президента
Київ • УНН
Глава Офісу президента України заявив, що Україна прагне добросусідських відносин з Угорщиною після більш ніж 6-годинної зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини, під час якої обговорювалися питання формування проукраїнських позицій напередодні потенційної зустрічі Зеленського та Орбана.
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна прагне побудувати з Угорщиною добросусідські стосунки. Таку заяву він зробив під час брифінгу з журналістами, передає УНН.
Ми маємо плани на майбутнє, але треба працювати. … Ціль – не просто зустріч. Ціль – мати сусідів, які не є агресорами, навіть якщо вони мають інші позиції. І робити все, щоб вони мали проукраїнську позицію.
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Очільник Офісу Президента також зазначив, що учорашні перемовини з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто тривали понад 6 годин.
Угорщина просить Україну повернути угорській нацменшині усі ті права, що були до 2015 року - Сіярто29.01.24, 18:49 • 56092 перегляди
Нагадаємо
Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Президентом Володимиром Зеленським. українська та угорська сторони готують із середини січня.
Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що перш ніж відбудеться ця зустріч, Україна повинна виконати умови Угорщини.