Украина стремится к добрососедским отношениям с Венгрией - глава Офиса президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина стремится построить с Венгрией добрососедские отношения. Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами, передает УНН.

У нас есть планы на будущее, но надо работать. ... Цель - не просто встреча. Цель - иметь соседей, которые не являются агрессорами, даже если они имеют другие позиции. И делать все, чтобы они имели проукраинскую позицию. - заявил Ермак.

Детали

Глава Офиса Президента также отметил, что вчерашние переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто продолжались более 6 часов.

Венгрия просит Украину вернуть венгерскому нацменьшинству все те права, которые были до 2015 года - Сийярто

Напомним

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Владимиром Зеленским. украинская и венгерская стороны готовят с середины января.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что прежде чем состоится эта встреча, Украина должна выполнить условия Венгрии.