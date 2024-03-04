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Україна планує рекордний експорт електроенергії - Укренерго

Київ • УНН

 • 20872 перегляди

Сьогодні Україна планує експортувати рекордний обсяг електроенергії в 13 264 МВт-год до 5 країн, тоді як імпорт планується на рівні 132 МВт-год, а виробництво електроенергії в Україні є достатнім для задоволення попиту без очікуваного дефіциту.

Україна планує рекордний експорт електроенергії - Укренерго

Сьогодні заплановано рекордний обсяг експорту електроенергії в інші країни. Енергосистема України працює стабільно, дефіцит не прогнозується. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в 5 областях. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Експорт та імпорт

"Сьогодні протягом доби заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії - 13 264 МВт·год. Українська електроенергія буде експортована до 5 країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови", - повідомили у НЕК.

Імпорт електроенергії запланований незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 132 МВт·год.

Споживання і генерація

Тепла погода тримає рівень споживання електроенергії, як вказано, "на стабільно низькому, як для опалювального періоду, рівні". 

Сьогодні, 4 березня, станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2,9% нижче за відповідний показник попереднього робочого дня - п'ятниці, 1 березня, зазначили у НЕК.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - повідомили у компанії.

Протягом доби, як вказано, в аварійний ремонт виведено один блок на тепловій електростанції.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 390 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях, повідомили у НЕК.

З технічних причин є знеструмлення в Запорізькій, Одеській областях, тривають ремонтні роботи.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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