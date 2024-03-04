Україна планує рекордний експорт електроенергії - Укренерго

Сьогодні Україна планує експортувати рекордний обсяг електроенергії в 13 264 МВт-год до 5 країн, тоді як імпорт планується на рівні 132 МВт-год, а виробництво електроенергії в Україні є достатнім для задоволення попиту без очікуваного дефіциту.