У зоні ООС від кулі ворожого снайпера загинув військовий

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“Сьогодні, 27 травня, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Деталі

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Доповнення

У зоні ООС протягом минулої доби, 26 травня, було зафіксовано 9 ворожих порушень режиму припинення вогню.