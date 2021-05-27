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ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

 • 9869 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню. Протягом минулої доби, 26 травня, було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші"

Деталі

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.

Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.

Неподалік Причепілівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Станом на 7 годину ранку, 27 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепілівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями”, — резюмували війскьові.

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