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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 9869 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают позиции подразделений Объединенных сил, игнорируя режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 26 мая, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"

Детали

Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.

У Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра.

Неподалеку Причепиливки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.

По состоянию на 7 часов утра 27 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиливка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими”, — резюмировали военные.

Украинские Национальные Новости

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