ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливают позиции подразделений Объединенных сил, игнорируя режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 26 мая, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты.
У Песков российские наемники применили минометы 82-го калибра.
Неподалеку Причепиливки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
У Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи поселка Южное оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия.
По состоянию на 7 часов утра 27 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Причепиливка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
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Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими”, — резюмировали военные.