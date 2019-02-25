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За фактом пожежі на базах відпочинку в Затоці розпочато кримінальне провадження

За фактом пожежі на базах відпочинку в Затоці розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 8842 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. За фактом пожежі на базах відпочинку в селищі Затока Одеської області розпочато кримінальне провадження. У Затоці вранці 25 лютого горіли три бази відпочинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління Нацполіції в Одеській області.

"За вказаним фактом слідчим відділом Білгород-Дністровського відділу поліції розпочато кримінальні провадження за ознаками частини 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України,- розповів заступник начальника-начальник слідчого відділення Білгород-Дністровського відділу поліції Андрій Мащенко. – Обставини та причини пожежі встановлюються. Призначено низку експертиз, триває слідство".

Після локалізації вогню рятувальниками, на місце події розпочала роботу слідчо-оперативна група.

Пожежа почалася з займання невеликої дерев’яної споруди на території однієї з баз відпочинку. Полум’я перекинулося на сусідні будинки, а згодом – охопило будівлі на території двох інших баз.

Повідомлення про пожежу в курортному селищі надійшло до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції близько п’ятої години ранку.

За попередніми даними, на усіх трьох базах відпочинку вогнем знищено та пошкоджено близько двадцяти одноповерхових, три – двохповерхових та одна – триповерхова споруди.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, 25 лютого о 04:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території бази відпочинку у смт Затока Білгород-Дністровського району. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум’ям горять будівлі на базах відпочинку "Черемшина" та "Надзбручча".

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