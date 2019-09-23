У Японії через тайфун скасували майже 500 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Японські авіакомпанії скасували у неділю понад 480 внутрішніх авіарейсів через тропічний шторм "Тапа". Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
"Скасовані авіарейси, головним чином, пов'язували інші райони країни з південно-західним островом Кюсю, в тому числі аеропорти у Фукуока, Міядзакі, Нагасакі, Кагосіма і Сага", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку зі стихійним лихом компанія All Nippon Airways скасувала 151 авіарейс, а Japan Airlines перенесла на невизначений термін 126 рейсів.
Нагадаємо, у результаті удару тайфуну "Факсай" на початку вересня в Японії загинули три людини, більше 60 постраждали.