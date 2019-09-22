Кількість скасованих в Японії через тайфун авіарейсів перевищила 400
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Японські авіакомпанії скасували 412 рейсів через тайфун "Тапа", який наближається до південно-західного острову Кюсю. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.
Також там порушено рух залізничного транспорту. Щонайменше 5 тис. будинків в префектурі Міядзакі залишилися без світла через обриви ліній електропередачі. Протягом дня на південному заході Японії може випасти від 300 до 350 мм опадів, і місцева влада попереджає про небезпеку сходження зсувів в гірських районах Кюсю.
За прогнозами синоптиків, тропічний шторм досягне Кюсю до вечора неділі. У суботу він пройшов повз південної префектури Окінава. Там через його наслідки постраждали майже 20 осіб.
"Тапа" став 17-м тайфуном, що сформувався в цьому році в Тихому океані. Зараз швидкість вітру в його центральній частині досягає 35 м/с, а пориви - 50 м/с.
Нагадаємо, у результаті удару тайфуну "Факсай" на початку вересня в Японії загинули три людини, більше 60 постраждали.