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Кількість скасованих в Японії через тайфун авіарейсів перевищила 400

Кількість скасованих в Японії через тайфун авіарейсів перевищила 400

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Японські авіакомпанії скасували 412 рейсів через тайфун "Тапа", який наближається до південно-західного острову Кюсю. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.

Також там порушено рух залізничного транспорту. Щонайменше 5 тис. будинків в префектурі Міядзакі залишилися без світла через обриви ліній електропередачі. Протягом дня на південному заході Японії може випасти від 300 до 350 мм опадів, і місцева влада попереджає про небезпеку сходження зсувів в гірських районах Кюсю.

За прогнозами синоптиків, тропічний шторм досягне Кюсю до вечора неділі. У суботу він пройшов повз південної префектури Окінава. Там через його наслідки постраждали майже 20 осіб.

"Тапа" став 17-м тайфуном, що сформувався в цьому році в Тихому океані. Зараз швидкість вітру в його центральній частині досягає 35 м/с, а пориви - 50 м/с.

Нагадаємо, у результаті удару тайфуну "Факсай" на початку вересня в Японії загинули три людини, більше 60 постраждали.

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