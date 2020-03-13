У ВР шукають механізми, як співробітникам апарату паралельно доглядати за дітьми на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Верховній раді шукають механізм, за допомогою якого збираються створити додаткові умови для працівників апарату Верховної Ради, щоб вони змогли паралельно доглядати дітей, які залишились на карантині. Частину часу робітники працюватимуть дистанційно. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час брифінгу щодо змін у роботі Парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, передає УНН.
"Якщо ми говоримо про співробітників апарату – створюються додаткові умови, щоб вони могли працювати. У тих, хто сьогодні вимушений паралельно доглядати дітей, у зв'язку з тим, що введений карантин – ми зараз шукаємо, і я впевнений, що ми знайдемо механізм, як зробити так, щоб працівники апарату Верховної Ради України могли хоча б частину часу працювати дистанційно", - сказав Дмитро Разумков.
Нагадаємо, при вході до ВР депутатам мірятимуть температуру.