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У військовій частині на Київщині повісився солдат

У військовій частині на Київщині повісився солдат

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У військовій частині А3628, що розташована у Київській області в Броварах, солдат скоїв самогубство. Про це УНН повідомили джерела в медичному закладі.

За словами лікарів, постраждалий 20-річний службовець частини помер до прибуття швидкої.

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Трагедія сталась у суботу 6 жовтня.

Як повідомляв УНН, 7 серпня 2018 року під час несення вартової служби у навчальному центрі “Десна” знайшли тіло солдата строкової військової служби 1997 р.н. з вогнепальним пораненням голови. Військова прокуратура встановила обставини, які свідчать про ймовірне самогубство солдата.

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