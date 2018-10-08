У військовій частині на Київщині повісився солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У військовій частині А3628, що розташована у Київській області в Броварах, солдат скоїв самогубство. Про це УНН повідомили джерела в медичному закладі.
За словами лікарів, постраждалий 20-річний службовець частини помер до прибуття швидкої.
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Трагедія сталась у суботу 6 жовтня.
Як повідомляв УНН, 7 серпня 2018 року під час несення вартової служби у навчальному центрі “Десна” знайшли тіло солдата строкової військової служби 1997 р.н. з вогнепальним пораненням голови. Військова прокуратура встановила обставини, які свідчать про ймовірне самогубство солдата.