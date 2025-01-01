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У туристичній Ворохті в новорічний ранок горів санаторій: проводили евакуацію

У туристичній Ворохті в новорічний ранок горів санаторій: проводили евакуацію

Київ • УНН

 • 22521 перегляди

У санаторії Ворохти сталася пожежа, евакуйовано 102 людини, серед яких 10 дітей. Пожежу площею 150 кв.м на даху будівлі ліквідували за півтори години, постраждалих немає.

В Івано-Франківській області у новорічний ранок сталася пожежа в санаторії у Ворохті - селищі, популярному серед туристів-любителів зимового відпочинку у горах, евакуювали 102 людей, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 1 січня, о 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району", - повідомили у ДСНС.

На місці з'ясувалося, що горіла покрівля чотириповерхової будівлі на площі близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники спільно з адміністрацією закладу евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей і 7 працівників санаторію. Усіх евакуйованих розмістили в сусідньому корпусі, зазначили у відомстві.

О 09:28 пожежу вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню по будівлі санаторію, а вже о 09:43 повністю ліквідувати. Постраждалих немає.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

На місці працювали 52 рятувальники та 14 одиниць спеціалізованої техніки.

На Вінниччині пожежа та отруєння чадним газом: постраждали діти11.12.24, 13:56 • 17660 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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