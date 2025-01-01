В туристической Ворохте в новогоднее утро горел санаторий: проводили эвакуацию

ukenru
С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
08:30 • 47511 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
06:01 • 110096 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
05:23 • 125536 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 132596 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 162448 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 159606 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 162888 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147487 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 224649 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 154746 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
2,22 трлн гривен на оборону Украины: на что направят средства в 2025 году

2,22 трлн гривен на оборону Украины: на что направят средства в 2025 году

 • 74901 просмотра
Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

 • 67614 просмотра
Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

05:30 • 32316 просмотра
Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

07:57 • 24675 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 32066 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 125296 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 224644 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 174811 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 275680 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 250133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

10:30 • 5911 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 32066 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 118893 просмотра
Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

 • 103262 просмотра
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

 • 103388 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В туристической Ворохте в новогоднее утро горел санаторий: проводили эвакуацию

В туристической Ворохте в новогоднее утро горел санаторий: проводили эвакуацию

Киев  •  УНН

 • 971 просмотра

Read in English

В санатории Ворохты произошел пожар, эвакуированы 102 человека, среди которых 10 детей. Пожар площадью 150 кв.м на крыше здания ликвидировали за полтора часа, пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области в новогоднее утро произошел пожар в санатории в Ворохте - поселке, популярном среди туристов-любителей зимнего отдыха в горах, эвакуировали 102 человека, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 1 января, в 08:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района», - сообщили в ГСЧС.

На месте выяснилось, что горела кровля четырехэтажного здания на площади около 150 квадратных метров.

Спасатели совместно с администрацией заведения эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и 7 работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе, отметили в ведомстве.

В 09:28 пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня по зданию санатория, а уже в 09:43 полностью ликвидировать. Пострадавших нет.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.

На месте работали 52 спасателя и 14 единиц специализированной техники.

В Винницкой области пожар и отравление угарным газом: пострадали дети11 дек. 2024, 11:56 • 16523 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
ukrainaУкраина