В туристической Ворохте в новогоднее утро горел санаторий: проводили эвакуацию
Киев • УНН
В санатории Ворохты произошел пожар, эвакуированы 102 человека, среди которых 10 детей. Пожар площадью 150 кв.м на крыше здания ликвидировали за полтора часа, пострадавших нет.
В Ивано-Франковской области в новогоднее утро произошел пожар в санатории в Ворохте - поселке, популярном среди туристов-любителей зимнего отдыха в горах, эвакуировали 102 человека, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 1 января, в 08:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района», - сообщили в ГСЧС.
На месте выяснилось, что горела кровля четырехэтажного здания на площади около 150 квадратных метров.
Спасатели совместно с администрацией заведения эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и 7 работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе, отметили в ведомстве.
В 09:28 пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня по зданию санатория, а уже в 09:43 полностью ликвидировать. Пострадавших нет.
Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.
На месте работали 52 спасателя и 14 единиц специализированной техники.
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