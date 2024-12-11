В Винницкой области пожар и отравление угарным газом: пострадали дети

В Винницкой области зафиксировали случаи отравления продуктами горения и угарным газом, среди пострадавших есть и дети, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В городе Тульчин пожарные ГСЧС ликвидировали пожар в жилом доме. В результате возгорания пострадали 55-летняя женщина и ее 11-летняя внучка, которые отравились продуктами горения, их срочно госпитализировали в больницу.

Причины пожара сейчас устанавливаются. Кроме того, накануне поздно вечером в г. Винница 39-летняя женщина и ее двое детей (17 и 5 лет) попали в больницы из-за отравления угарным газом.

Напомним,

В четырехэтажном коттедже в Шевченковском районе Киева произошел пожар, во время которого спасли 11 человек. Один человек получил травмы, а ребенка эвакуировали через окно четвертого этажа.