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В Винницкой области пожар и отравление угарным газом: пострадали дети

В Винницкой области пожар и отравление угарным газом: пострадали дети

Киев  •  УНН

 • 6192 просмотра

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В Тульчине во время пожара пострадали женщина и ее 11-летняя внучка. В Виннице три человека, включая двух детей, отравились угарным газом.

В Винницкой области зафиксировали случаи отравления продуктами горения и угарным газом, среди пострадавших есть и дети, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

 В городе Тульчин пожарные ГСЧС ликвидировали пожар в жилом доме. В результате возгорания пострадали 55-летняя женщина и ее 11-летняя внучка, которые отравились продуктами горения, их срочно госпитализировали в больницу.

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Причины пожара сейчас устанавливаются. Кроме того, накануне поздно вечером в г. Винница 39-летняя женщина и ее двое детей (17 и 5 лет) попали в больницы из-за отравления угарным газом.

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Напомним,

 В четырехэтажном коттедже в Шевченковском районе Киева произошел пожар, во время которого спасли 11 человек. Один человек получил травмы, а ребенка эвакуировали через окно четвертого этажа.

Алина Волянская

Алина Волянская

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