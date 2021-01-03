У Туреччині виявлені руїни стародавнього храму Афродіти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Група турецьких вчених і археологів виявила руїни 2500-річного храму Афродіти на півострові Урла-Чешме на заході Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
В результаті обстеження території площею 1600 квадратних метрів було виявлено 35 людських поселень доісторичної епохи, в тому числі 16 поселень пізнього неоліту.
"Під час обстеження поверхні ми виявили храм Афродіти, що датується 6 століттям до нашої ери. Культ Афродіти тоді був поширений. Це захоплююче і вражаюче відкриття", - розповіла Еліф Копарал з Університету Мімар Сінан, яка очолює розкопки в цьому районі.
Афродіта - давньогрецька богиня, що асоціюється з любов'ю, красою, задоволеннями, пристрастю і продовженням роду.
Зараз команда археологів співпрацює з місцевою владою для захисту знахідки від "чорних археологів".