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В Турции обнаружены руины древнего храма Афродиты

Киев • УНН

 • 20859 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Группа турецких ученых и археологов обнаружила руины 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

В Турции обнаружены руины древнего храма Афродиты

В результате обследования территории площадью 1600 квадратных метров было обнаружено 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита.

“Во время обследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемый 6 веком до нашей эры. Культ Афродиты тогда был распространен. Это захватывающее и впечатляющее открытие”, — рассказала Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, возглавляющая раскопки в этом районе.

Афродита — древнегреческая богиня, ассоциирующаяся с любовью, красотой, удовольствиями, страстью и продолжением рода.

Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от “черных археологов”.

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