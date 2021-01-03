В Турции обнаружены руины древнего храма Афродиты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Группа турецких ученых и археологов обнаружила руины 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
В результате обследования территории площадью 1600 квадратных метров было обнаружено 35 человеческих поселений доисторической эпохи, в том числе 16 поселений позднего неолита.
“Во время обследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, датируемый 6 веком до нашей эры. Культ Афродиты тогда был распространен. Это захватывающее и впечатляющее открытие”, — рассказала Элиф Копарал из Университета Мимар Синан, возглавляющая раскопки в этом районе.
Афродита — древнегреческая богиня, ассоциирующаяся с любовью, красотой, удовольствиями, страстью и продолжением рода.
Сейчас команда археологов сотрудничает с местными властями для защиты находки от “черных археологов”.