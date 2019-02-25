У центрі Єревана горить будівля уряду Вірменії

"25 лютого о 09:03 в службу" 911 "надійшов дзвінок про те, що в першому корпусі Уряду Вірменії спалахнула пожежа. На місце пожежі, якій присвоєно другий ступінь складності, виїхали шість бойових розрахунків пожежно-рятувального загону СС МНС Вірменії, і група реагування на НС Національного центру кризового управління ", - пише видання.

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Нагадаємо, 16 січня в Київ горів урядовий квартал.