У Москві горить Пушкінський музей, евакуйовано 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Москві горить Пушкінський музей. Адміністрація музею до приїзду пожежних евакуювали 100 осіб. Про це повідомляє Mash, передає УНН.
"Горить Пушкінський музей в Москві. До будівлі на Пречистенці мчать пожежні. Інформації про постраждалих поки немає", - йдеться в повідомленні.
Через інформацію про пожежу евакуювали 100 осіб.
Пожежні шукають причину загоряння - проводять розвідку приміщень. До їх приїзду адміністрація музею встигла вивести відвідувачів і співробітників.
Нагадаємо, в Москві спалахнула пожежа в будівлі Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського.