У Москві горить Пушкінський музей, евакуйовано 100 людей

"Горить Пушкінський музей в Москві. До будівлі на Пречистенці мчать пожежні. Інформації про постраждалих поки немає", - йдеться в повідомленні.

Через інформацію про пожежу евакуювали 100 осіб.

Пожежні шукають причину загоряння - проводять розвідку приміщень. До їх приїзду адміністрація музею встигла вивести відвідувачів і співробітників.

Нагадаємо, в Москві спалахнула пожежа в будівлі Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського.