У Москві загорілася консерваторія імені Чайковського

"Пожежа сталася в будівлі консерваторії в Середньому Кисловском провулку, будинок 4. Відкритим полум'ям горить третій поверх", - повідомив співрозмовник агентства.

За даними джерела, будинок перебував на реконструкції. У будинку що палає розташований факультет симфонічного та хорового диригування. Також, в екстрених службах повідомили, що до ліквідації пожежі залучили близько 30 пожежних розрахунків. Пожежі присвоєно другий ранг складності з п'яти можливих. Відомості про потерпілих та площу загоряння з’ясовується.

Нагадаємо, п'ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули в пожежі в приватному будинку в Краснозерского районі Новосибірської області.