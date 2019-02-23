У Москві загорілася консерваторія імені Чайковського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Москві спалахнула пожежа в будівлі Московської державної консерваторії імені П. І. Чайковського. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах, передає УНН.
"Пожежа сталася в будівлі консерваторії в Середньому Кисловском провулку, будинок 4. Відкритим полум'ям горить третій поверх", - повідомив співрозмовник агентства.
За даними джерела, будинок перебував на реконструкції. У будинку що палає розташований факультет симфонічного та хорового диригування. Також, в екстрених службах повідомили, що до ліквідації пожежі залучили близько 30 пожежних розрахунків. Пожежі присвоєно другий ранг складності з п'яти можливих. Відомості про потерпілих та площу загоряння з’ясовується.
Нагадаємо, п'ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули в пожежі в приватному будинку в Краснозерского районі Новосибірської області.