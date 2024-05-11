У Тбілісі збираються на масштабний "Європейський марш" проти закону про іноагентів
Київ • УНН
Сьогодні в Тбілісі, Грузія, відбудеться масштабна проєвропейська акція протесту з вимогою відкликання суперечливого закону про "іноземних агентів", учасники якої пройдуть маршем до Європейської площі.
Масштабна проєвропейська акція протесту з вимогою відкликання закону про іноагентів пройде сьогодні в Тбілісі, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
Деталі
Мітинг приурочений до Дня Європи. Він обіцяє стати найчисленнішим за останній місяць протестів у Грузії.
Після 18 години учасники почнуть збиратися на кількох локаціях:
Площа Республіки;
Площа Марджанішвілі;
Станція метро "300 Арагвінців"
Expo Georgia, проспект Церетелі – Марш батьків;
Тбіліська класична гімназія - "Марш вчителів";
Станція метро "Руставелі" — збирання громадян з обмеженими можливостями здоров'я "На захист гідності людей з ОВЗ".
О 19:00 протестувальники на всіх локаціях вирушать у бік площі Європи.
Додамо
Незважаючи на масштабні протести та критику Заходу, 1 травня парламент Грузії у другому читанні підтримав спірний законопроект "Про прозорість іноземного впливу".
Згідно з ініціативою, організаціями, які "проводять інтереси іноземної сили", оголосять усі НУО та ЗМІ, понад 20% доходу яких надходять з-за кордону. Вони будуть зобов'язані реєструватися у спеціальному реєстрі. Інакше їм загрожують великі штрафи. Схожий закон ухвалили в Росії у 2012 році. Він став підготовкою репресій проти критиків Кремля.
У ЄС та США попереджають, що ціна ухвалення цього законопроекту для Грузії, яка прагне Європейського союзу та НАТО, може виявитися дуже високою. З Брюсселя та Вашингтона звучать попередження про санкції проти урядовців, відповідальних за підрив демократії в Грузії.
У правлячій "Грузинській мрії" стверджують, що законопроект слугує лише цілям прозорості. Там не мають наміру відкликати ініціативу. 13 травня юридичний комітет парламенту розпочне обговорювати законопроект у третьому читанні.
Проте останніми днями риторика влади трохи змінилася. Прем'єр Іраклій Кобахідзе не виключив, що влада за сприяння міжнародних партнерів може внести зміни до законопроекту після того, як президент Саломе Зурабішвілі накладе на нього вето.