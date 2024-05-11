В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах

Масштабная проевропейская акция протеста с требованием отзыва закона об иноагентах пройдет сегодня в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Митинг приурочен ко Дню Европы. Он обещает стать самым многочисленным за последний месяц протестов в Грузии.

После 18 часов участники начали собираться на нескольких локациях:

Площадь Республики;

Площадь Марджанишвили;

Станция метро "300 арагвинцев"

Expo Georgia, проспект Церетели - Марш родителей;

Тбилисская классическая гимназия - "Марш учителей";

Станция метро "Руставели" - сбор граждан с ограниченными возможностями здоровья "В защиту достоинства людей с ОВЗ".

В 19:00 протестующие на всех локациях отправятся в сторону площади Европы.

Добавим

Несмотря на масштабные протесты и критику Запада, 1 мая парламент Грузии во втором чтении поддержал спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Согласно инициативе, организациями, которые "проводят интересы иностранной силы", объявят все НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за рубежа. Они будут обязаны регистрироваться в специальном реестре. Иначе им грозят крупные штрафы. Похожий закон приняли в россии в 2012 году. Он стал подготовкой репрессий против критиков Кремля.

В ЕС и США предупреждают, что цена принятия этого законопроекта для Грузии, которая стремится к Европейскому союзу и НАТО, может оказаться очень высокой. Из Брюсселя и Вашингтона звучат предупреждения о санкциях против чиновников, ответственных за подрыв демократии в Грузии.

В правящей "Грузинской мечте" утверждают, что законопроект служит лишь целям прозрачности. Там не намерены отзывать инициативу. 13 мая юридический комитет парламента начнет обсуждать законопроект в третьем чтении.

Однако в последние дни риторика власти немного изменилась. Премьер Ираклий Кобахидзе не исключил, что власти при содействии международных партнеров могут внести изменения в законопроект после того, как президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето.