У Таїланді назвали попередню причину смерті українського посла

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Посол України в Таїланді Андрій Бешта, помер на острові Ко-Ліпе в Таїланді в неділю вранці, 30 травня. Бешта пішов спати о 23:00 у суботу, сказав його син. О 4.30 ранку в неділю він почав блювати, потім втратив свідомість і незабаром помер.

Губернатор провінції Сатун Еккарат Лісен заявив, що попередній розтин тіла в лікарні Сатуна на материку “дійшов висновку, що він помер від серцевого нападу”.

Тест на коронавірус у лікарні був негативним.

Нагадаємо

Поліція Таїланду заявила, що, за попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти.