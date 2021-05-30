У Таїланді назвали попередню причину смерті українського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Губернатор провінції Сатун у Таїланді заявив, що посол України в Таїланді Андрій Бешта, згідно з розтином, помер від серцевого нападу. Про це пише УНН з посиланням на Bangkok Post.
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Посол України в Таїланді Андрій Бешта, помер на острові Ко-Ліпе в Таїланді в неділю вранці, 30 травня. Бешта пішов спати о 23:00 у суботу, сказав його син. О 4.30 ранку в неділю він почав блювати, потім втратив свідомість і незабаром помер.
Губернатор провінції Сатун Еккарат Лісен заявив, що попередній розтин тіла в лікарні Сатуна на материку “дійшов висновку, що він помер від серцевого нападу”.
Тест на коронавірус у лікарні був негативним.
Нагадаємо
Поліція Таїланду заявила, що, за попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти.