У США підняли синьо-жовтий стяг до Дня прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На території посольства України у Вашингтоні для відзначення Дня Державного прапора підняли синьо-жовтий стяг. Про це УНН передає з посиланням на повідомлення українського диппредставництва у США.
"У Вашингтоні у посольстві України в США в День Державного прапора України урочисто підняли синьо-жовтий стяг", - вказали у посольстві.
Нагадаємо, 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.
Як повідомляв УНН, Президент Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України.