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У "Слузі народу" пояснили суть зареєстрованого ними законопроекту щодо владнання ситуації навколо КСУ

У "Слузі народу" пояснили суть зареєстрованого ними законопроекту щодо владнання ситуації навколо КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроект, яким хочуть змінити кількість суддів КСУ для ухвалення їх рішень і висновків. Про деталі законопроекту написала у Facebook заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає УНН.

"Ми з колегами вирішили запропонувати свій варіант виходу із ситуації. Зареєстрували законопроект №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", - написала Кравчук.

Вона зазначила, що оскільки саме Велика палата КСУ розглядає найбільш важливі справи, що стосуються державної політики, нардепи пропонують деталізувати порядок її діяльності, щоб забезпечити належний розгляд справ.

"Зокрема, встановити у законі, що для ухвалення рішень і висновків Великою палатою КСУ вимагається щонайменше 12 голосів суддів КСУ (що складає 2/3 від конституційного складу КСУ) замість 10 голосів, як це є зараз. Це забезпечить зваженість і консолідованість позиції Суду", - написала Кравчук.

Окрім цього, законопроектом пропонується:

▪️ запровадити вимогу ухвалення Сенатом рішення у разі, якщо за нього проголосують шість суддів Конституційного Суду, які входять до складу Сенату, що також складає 2/3 від складу кожного з двох передбачених Законом Сенатів. Також пропонуєтсья доповнити статтю 67 новою частиною 20, яка передбачає можливість залучення до Сенату суддів з іншого Сенату, що дозволить забезпечити розгляд справи більш ефективно у разі, якщо у Суді наявні вакантні посади суддів КСУ;
▪️ передбачити, що Регламент КСУ затверджується законом. Це дозволить Верховній Раді України врегулювати діяльність Суду і процедуру розгляду ним справ у спосіб, який дійсно забезпечить належну реалізацію принципів гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ.

Як повідомляв УНН раніше, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Маслов готує законопроект, у якому пропонує надати Національному агентству з питань запобігання корупції повноваження органу державної влади зі спеціальним статусом, тим самим урегулювати ситуацію навколо КСУ.

Нагадаємо, цього тижня народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду, в якій закликають КСУ вжити заходів з відновлення дієвості свого функціонування і просять суддів піти у відставку за власним бажанням. Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов також закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Альтернативний законопроект також подав спікер ВР Дмитро Разумков, який підтримав Антикорупційний комітет. Пізніше ще один законопроект зареєстрували в якості альтернативи до законопроекту глави парламенту.

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