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В "Слуге народа" объяснили суть зарегистрированного ими законопроекта о разрешении ситуации вокруг КСУ

В "Слуге народа" объяснили суть зарегистрированного ими законопроекта о разрешении ситуации вокруг КСУ

Киев  •  УНН

 • 13046 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, которым хотят изменить количество судей КСУ для принятия их решений и выводов. О деталях законопроекта написала в Facebook заместительница главы фракции Евгения Кравчук, передает УНН.

"Мы с коллегами решили предложить свой вариант выхода из ситуации. Зарегистрировали законопроект №4319 "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)", - написала Кравчук.

Она отметила, что поскольку именно Большая палата КСУ рассматривает наиболее важные дела, касающиеся государственной политики, нардепы предлагают детализировать порядок ее деятельности, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение дел.

"В частности, установить в законе, что для принятия решений и выводов Большой палатой КСУ требуется не менее 12 голосов судей КСУ (что составляет 2/3 от конституционного состава КСУ) вместо 10 голосов, как сейчас. Это обеспечит взвешенность и консолидацию позиции Суда", - написала Кравчук.

Кроме этого, законопроектом предлагается:

▪️ ввести требование принятия Сенатом решения в случае, если за него проголосуют шесть судей Конституционного Суда, которые входят в состав Сената, что также составляет 2/3 от состава каждого из двух предусмотренных Законом Сената. Также предлагается дополнить статью 67 новой частью 20, предусматривающей возможность привлечения в Сенат судей с другого Сената, что позволит обеспечить рассмотрение дела более эффективно в случае, если в суде имеются вакантные должности судей КСУ;
▪️ предположить, что Регламент КСУ утверждается законом. Это позволит Верховной Раде Украины урегулировать деятельность суда и процедура рассмотрения им дел способом, который действительно обеспечит надлежащую реализацию принципов гласности, открытости, полного и всестороннего рассмотрения дел.

Как сообщал УНН ранее, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Маслов готовит законопроект, в котором предлагает предоставить Национальному агентству по предупреждению коррупции полномочия органа государственной власти со специальным статусом, тем самым урегулировав ситуацию вокруг КСУ.

Напомним, на этой неделе народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в которой призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов также призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Альтернативный законопроект также подал спикер ВР Дмитрий Разумков, который поддержал Антикоррупционный комитет. Позже еще один законопроект зарегистрировали в качестве альтернативы законопроекта главы парламента.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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