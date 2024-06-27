У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: 5 загиблих і 5 поранених
Київ • УНН
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом на залізничному переїзді, в результаті чого 5 людей загинули і ще 5 отримали поранення.
Потяг Будапешт-Прага зіткнувся із автобусом на залізничному переїзді. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Причини аварії розслідуються. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
Деталі
У словацькому місті Нове Замки потяг зіткнувся з автобусом, внаслідок чого сталася пожежа. Інцидент стався 27 червня на залізничному переїзді на Дворській дорозі близько 18:00.
За офіційною інформацією, під час зіткнення потяга з автобусом загинули щонайменше 5 людей, ще 5 – постраждали. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані, серед них водій автобуса та водій поїзда. Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав.
Відомо, що аварія сталася на головній міжнародній трасі, якою курсують експреси за маршрутом Будапешт-Братислава-Прага. Потяг, що потрапив у ДТП, був EuroCity (EC) 279, який прямував за маршрутом Прага – Будапешт і зіткнувся з автобусом компанії Arriva.
Серед пасажирів потяга були українці. Причини аварії наразі невідомі, їх розслідування триває.
У Бангладеш вантажний потяг зіткнувся з пасажирським: є щонайменше 15 загиблих23.10.23, 14:54 • 120022 перегляди