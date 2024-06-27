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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Словакии поезд столкнулся с автобусом: 5 погибших и 5 раненых

В Словакии поезд столкнулся с автобусом: 5 погибших и 5 раненых

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 20:17  •  981 просмотра

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В Словакии поезд столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.

Поезд Будапешт-Прага столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде. Пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Причины аварии расследуются. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

В словацком городе Нове Замки поезд столкнулся с автобусом, в результате чего произошел пожар. Инцидент произошел 27 июня на железнодорожном переезде на Дворской дороге около 18:00.

По официальной информации, во время столкновения поезда с автобусом погибли по меньшей мере 5 человек, еще 5 - пострадали. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них водитель автобуса и водитель поезда. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

Известно, что авария произошла на главной международной трассе, по которой курсируют экспрессы по маршруту Будапешт-Братислава-Прага. Поезд, попавший в ДТП, был EuroCity (EC) 279, который следовал по маршруту Прага - Будапешт и столкнулся с автобусом компании Arriva.

Среди пассажиров поезда были украинцы. Причины аварии пока неизвестны, их расследование продолжается.

В Бангладеш грузовой поезд столкнулся с пассажирским: есть по меньшей мере 15 погибших23 октября 2023, 11:54 • 119934 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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