В Словакии поезд столкнулся с автобусом: 5 погибших и 5 раненых

Поезд Будапешт-Прага столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде. Пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Причины аварии расследуются. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

В словацком городе Нове Замки поезд столкнулся с автобусом, в результате чего произошел пожар. Инцидент произошел 27 июня на железнодорожном переезде на Дворской дороге около 18:00.

По официальной информации, во время столкновения поезда с автобусом погибли по меньшей мере 5 человек, еще 5 - пострадали. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них водитель автобуса и водитель поезда. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

Известно, что авария произошла на главной международной трассе, по которой курсируют экспрессы по маршруту Будапешт-Братислава-Прага. Поезд, попавший в ДТП, был EuroCity (EC) 279, который следовал по маршруту Прага - Будапешт и столкнулся с автобусом компании Arriva.

Среди пассажиров поезда были украинцы. Причины аварии пока неизвестны, их расследование продолжается.

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