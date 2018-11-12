У СБУ назвали фейком інформацію про затримання українського шпигуна у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Службі безпеки України назвали фейком інформацію російських ЗМІ про затримання у Краснодарі чоловіка, який начебто був завербований українською спецслужбою. Про це УНН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
“Це - черговий російський фейк”, - сказала Гітлянська.
Нагадаємо, в управлінні Федеральної служби безпеки (ФСБ) Краснодара у Росії повідомили про затримання громадянина України Юрія Пермякова, який працював таксистом та нібито є шпигуном Служби безпеки України у Росії.
Також додається, що українця затримали, не давши виконати завдання.
Після затримання чоловік нібито розповів про співпрацю з СБУ, щоб уникнути відповідальності. Додається, що відповідними органами Пермякову буде закритий в'їзд до РФ.
Нагадаємо, у вересні управління ФСБ РФ по Краснодарському краю повідомило про затримання підозрюваного в шпигунстві громадянина України. За словами співробітників УФСБ, чоловік нібито є агентом Служби безпеки України.