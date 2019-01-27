У Росії в житловому будинку обрушилися перекриття
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У російському місті Перьмі в одному з житлових будинків обрушилися перекриття між дахом і технічним поверхом. Про це повідомляє ГУ МНС Росії по Пермському краю, передає УНН.
"27 січня о 15:15 надійшло повідомлення про обвалення перекриття між дахом і технічним поверхом в однопід'їздному 14-поверховому багатоквартирному житловому будинку за адресою: м Перьм, вул. Революції, 3/1. Руйнування квартир при цьому не було", - ідеться в повідомленні.
На даний момент проведена евакуація мешканців будинку.
Причину обвалення перекриття встановлюють фахівці. За попередніми даними загрози обвалу будинку немає.
За уточненими даними евакуйовано близько 150 осіб, з них 31 дитина та 2 особи маломобільних громадян. Постраждалих в результаті події немає.
Нагадаємо, в місті Дніпро, під час виконання ремонту, в одній з квартир впала частина міжкімнатної бетонної перегородки на одного з двох чоловіків і притиснула йому ногу.