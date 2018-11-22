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У Росії обвалився міст, шестеро людей постраждали

У Росії обвалився міст, шестеро людей постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Воронезькій області в Росії обвалився автомобільний міст, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу обласного управління МНС РФ.

Пошкодження автомобільного мосту через річку Савала сталося напередодні близько 16:20 за місцевим часом.

За попередньою інформацією, постраждало шестеро осіб.

У російському відомстві вказали, що "життєзабезпечення населення не порушено", і є два об'їзних шляхи.

Нагадаємо, раніше у Росії міст разом з вантажівкою впав на залізничні колії.

Також нагадаємо, автомобільний міст Моранді обвалився 14 серпня в італійській Генуї. Один з його прольотів звалився, коли на ньому перебували більше 35 автомобілів. Як вважають в італійській прокуратурі, причиною аварії міг стати людський чинник. Загинули декілька десятків людей.

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