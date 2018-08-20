Обвалення мосту в Генуї потрапило на запис камер відеоспостереження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Момент обвалення автодорожнього мосту в італійській Генуї потрапив на запис двох камер відеоспостереження, встановлених під мостом, де знаходяться автомагістраль і житлові будинки. Відео, надане Фінансовою гвардією Італії, опублікувала газета Il Fatto Quotidiano, повідомляє УНН.
На записі видно, що в момент обвалу йшов сильний дощ. За кілька миттєвостей до події на дорозі, розташованої під мостом, відбувається активний рух транспорту.
Також на кадрах можна побачити, що на тому місці, куди впали бетонні уламки мосту, працювали співробітники комунальних служб і кілька збиральних машин. При цьому після обвалення видно, що комунальникам вдалося врятуватися.
Автомобільний міст Моранді в Генуї обвалився у вівторок, 14 серпня. Один з його прольотів звалився, коли на ньому знаходилося більше 35 автомобілів. Як вважають в італійській прокуратурі, причиною аварії міг стати людський чинник. До теперішнього моменту відомо про 43 загиблих в результаті обвалу мосту.
Міст Моранді був побудований в 1967 році і названий на честь його інженера Ріккардо Моранді. Останній є автором ще одного мосту в місті Беневенто. Після трагедії в Генуї він був закритий.