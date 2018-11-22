В России обвалился мост, шесть человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Воронежской области в России обвалился автомобильный мост, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.
Повреждение автомобильного моста через реку Савала произошло накануне около 16:20 по местному времени.
По предварительной информации, пострадали шесть человек.
В российском ведомстве указали, что "жизнеобеспечение населения не нарушено", и есть два объездных пути.
Напомним, ранее в России мост вместе с грузовиком упал на железнодорожные пути.
Также напомним, автомобильный мост Моранди обвалился 14 августа в итальянской Генуе. Один из его пролетов рухнул, когда на нем находились более 35 автомобилей. Как считают в итальянской прокуратуре, причиной аварии мог стать человеческий фактор. Погибли несколько десятков человек.