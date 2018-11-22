В России обвалился мост, шесть человек пострадали

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103345 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108886 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 145257 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141151 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134757 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127503 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168525 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118028 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В России обвалился мост, шесть человек пострадали

В России обвалился мост, шесть человек пострадали

Киев  •  УНН

 • 14250 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Воронежской области в России обвалился автомобильный мост, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.

Повреждение автомобильного моста через реку Савала произошло накануне около 16:20 по местному времени.

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

В российском ведомстве указали, что "жизнеобеспечение населения не нарушено", и есть два объездных пути.

Напомним, ранее в России мост вместе с грузовиком упал на железнодорожные пути.

Также напомним, автомобильный мост Моранди обвалился 14 августа в итальянской Генуе. Один из его пролетов рухнул, когда на нем находились более 35 автомобилей. Как считают в итальянской прокуратуре, причиной аварии мог стать человеческий фактор. Погибли несколько десятков человек.

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