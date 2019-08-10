У Росії чоловік відкрив вогонь по співробітникам Росгвардії

"У Тюмені, рухаючись по маршруту патрулювання, екіпаж групи затримання позавідомчої охорони управління Росгвардії у Тюменській області на вулиці Інтернаціональній помітив біля одного з житлових будинків підозрілого громадянина. При наближенні співробітників чоловік кинув в їхній бік невідомий предмет і відкрив вогонь зі зброї, поранивши росгвардійця" , - сказав Грібакін.

За його словами, на даний момент життя співробітника поза небезпекою.

"Для затримання зловмисника, який спробував утекти, співробітник застосував табельну зброю. Нападник був затриманий і обеззброєний. На місце події викликані бригада швидкої допомоги та слідчо-оперативна група УМВС Росії у Тюмені. Співробітники інженерно-технічного відділення спецназу ОМОН обласного управління Росгвардії обстежили кинутий зловмисником предмет, ним виявився рюкзак", - зазначив Грібакін, додавши, що затриманий госпіталізований з пораненням ніг.

Як повідомляв УНН, напередодні під Києвом у чоловіка вистрелили 7 разів, один з нападників міг мати відношення до МВС.