У РНБО зробили заяву щодо повернення в Україну "чорних скриньок"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Нині тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо питання повернення в Україну "чорних скриньок" літака МАУ. Перемовини складні і напружені. Таку заяву зробив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РНБО.
“Нині тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання (повернення в Україну „чорних скриньок“ — ред.). Перемовини складні і напружені”, — відзначив Данілов.
Він також звернувся до вітчизняних та іноземних засобів масової інформації з проханням займати виважену та відповідальну позицію стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну “чорних скриньок” літака Boeing-737-800 української компанії “Міжнародні авіалінії України”, збитого 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран.
“Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність. Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення „чорних скриньок“ користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною”, — резюмував Данілов.
Раніше ЗМІ повідомляли, що глава комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар 19 січня відмовився від планів відправити реєстратори польоту зі збитого літака МАУ за кордон для аналізу, на наступний день після того, як він сказав, що їх відправлять до Києва.
18 грудня інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран підтвердив передачу "чорних скриньок" збитого літака в Україну.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.