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В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"

Киев • УНН

 • 12909 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину "черных ящиков" самолета МАУ. Переговоры сложные и напряженные. Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.

В СНБО сделали заявление о возврате в Украину "черных ящиков"

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу (возвращения в Украину "черных ящиков" - ред.). Переговоры сложные и напряженные", - отметил Данилов.

Он также обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопроса о возвращении в Украину "черных ящиков" самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины", сбитого 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран.

"Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность. Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - резюмировал Данилов.

Ранее СМИ сообщали, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар 19 января отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев.

18 декабря информационное агентство Tasnim сообщило, что Иран подтвердил передачу "черных ящиков" сбитого самолета в Украину.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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