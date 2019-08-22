У Польщі заявили, що країна потребує нової довгострокової бази НАТО на своїй території
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловився в інтерв’ю медіагрупі Funke за розміщення додаткового числа американських військовослужбовців в його країні і створення нової бази НАТО на її території, пише УНН з посиланням на видання Spiegel.
Прем’єр зазначив, що США не повинні ослаблювати своєї військової присутності на території сусідньої Німеччини. “Це не питання „або-або“. Нам потрібна база НАТО в Рамштайні (німецька федеральна земля Рейнланд-Пфальц), і ми потребуємо нової довгострокової базі НАТО в Польщі”, — сказав Моравецький.
Одночасно глава уряду розкритикував Німеччину за те, що вона, на його думку, не виконує зобов’язання за видатками на оборону. “Я не скажу, що Німеччина є утриманцем, але її внесок не відповідає зобов’язанням. Німеччина повинна швидше підвищити витрати на оборону”, — вважає прем’єр.
Моравецкій нагадав, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання підвищити військові витрати до 2% від національного ВВП. “Кожен повинен дотримуватися його”, — сказав він.
У Німеччині розквартировані 35 тисяч американських військовослужбовців і 17 тисяч цивільних осіб, які працюють на американські війська.
Як повідомляв УНН, посол США пригрозив частковим виведенням американських військ з Німеччини.