У Південній Африці поліцейські застрелили дев'ятьох грабіжників
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Південно-Африканській Республіці в ході двох перестрілок поліцейські знищили дев'ятьох осіб, які збиралися пограбувати бізнес-центр. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"На початку операції поліція влаштувала засідку банді з восьми осіб, яка мала намір пограбувати бізнес-центр і зламати сейфи. "Коли підозрювані побачили поліцейських, вони відкрили вогонь", - заявив офіційний представник поліції провінції Нкобіле Гвала. Сталася перестрілка. Загалом сім підозрюваних загинули на місці, один 29-річний зловмисник був арештований", - ідеться в повідомленні.
Грабіжники мали з собою три гвинтівки, шість пістолетів, вибухівку та інструменти для злому.
Ця операція ще не завершилася, як неподалік сталася нова сутичка поліції з грабіжниками. В ході перестрілки були вбиті двоє зловмисників.
Розслідування цих інцидентів триває.
Нагадаємо, в ПАР одна людина померла під час міжгромадських заворушень.