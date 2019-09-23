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У Південній Африці поліцейські застрелили дев'ятьох грабіжників

У Південній Африці поліцейські застрелили дев'ятьох грабіжників

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Південно-Африканській Республіці в ході двох перестрілок поліцейські знищили дев'ятьох осіб, які збиралися пограбувати бізнес-центр. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

"На початку операції поліція влаштувала засідку банді з восьми осіб, яка мала намір пограбувати бізнес-центр і зламати сейфи. "Коли підозрювані побачили поліцейських, вони відкрили вогонь", - заявив офіційний представник поліції провінції Нкобіле Гвала. Сталася перестрілка. Загалом сім підозрюваних загинули на місці, один 29-річний зловмисник був арештований", - ідеться в повідомленні.

Грабіжники мали з собою три гвинтівки, шість пістолетів, вибухівку та інструменти для злому.

Ця операція ще не завершилася, як неподалік сталася нова сутичка поліції з грабіжниками. В ході перестрілки були вбиті двоє зловмисників.

Розслідування цих інцидентів триває.

Нагадаємо, в ПАР одна людина померла під час міжгромадських заворушень.

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