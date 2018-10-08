У Нацполіції набув чинності новий дисциплінарний статут

“Статут передбачає кілька нововведень. Зокрема, це стосується проведення службового розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Відтак відповідно до ст. 15 Закону проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здійснюють дисциплінарні комісії. Також до складу дисциплінарних комісій можуть також включатися представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Відповідно до ст. 18 (Забезпечення поліцейському права на захист) під час проведення службового розслідування поліцейський має право на захист, що полягає в наданні йому можливості надавати письмові пояснення щодо обставин вчинення дисциплінарного проступку та докази правомірності своїх дій.

Також поліцейський має право користуватися правничою допомогою. Зокрема, представником поліцейського може бути адвокат, повноваження якого підтверджені копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером та копією договору із представником.

Водночас у Законі уточнено поняття службової дисципліни.

Даний Закон визначає повноваження поліцейських та їхніх керівників, види заохочень, дисциплінарних стягнень. Відтак цим Законом визначено порядок застосування дисциплінарних стягнень та їх оскарження.

Нагадаємо, з 8 жовтня поліція розпочинає використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam.