У МЗС ФРН підтвердили, що на переговорах в Парижі обговорюватимуть формулу Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Формула Штайнмаєра буде частиною перегорів запланованих на сьогодні у Парижі нормандських переговорів. Про це повідомила офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, повідомляє УНН.
Вона підтвердила, що “формула” буде частиною переговорів.
“Йдеться про послідовність кроків, які мають допомогти звести до єдиного весь комплекс складних питань”, — додала Адебар.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Німеччини невдовзі перед початком саміту у “нормандському форматі” виступило з заявою, що саме дії Росії — є передумовою її відносин з РФ та їх ймовірного покращення у майбутньому, зазначивши, що люди на Сході України надто довго чекали миру.