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У Миколаєві підірвали банкомат у багатоповерхівці

У Миколаєві підірвали банкомат у багатоповерхівці

Київ • УНН

 • 7606 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Група злочинців підірвала банкомат у Миколаєві та вкрала звідти гроші. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

“Сьогодні, 9 листопада, вночі група зловмисників, серед яких дівчина, знову пішла на крадіжку — підірвали банкомат у Корабельному районі, звідки забрали наявні кошти”, — йдеться в повідомленні.

Банкомат був розташований ззовні багатоповерхівки, поруч із приміщенням салону краси. У ньому після потужного вибуху спрацювала сигналізація. Поліцейські та спецпризначенці почали переслідувати п’ятьох крадіїв, які кинулися тікати на автомобілі “ВАЗ”.

“Затримали злочинців вже за півгодини, коли ті намагалися сховатися неподалік у гаражі. Усі члени організованої злочинної групи раніше судимі за різні злочини місцеві мешканці віком від 25 до 28 років. Організовував крадіжки 26-річний виходець із Кавказького регіону. Фігуранти були затримані у порядку ст.208 КПК України”, — зазначили у ГУНП.

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Крім того, правоохоронці, оглянувши схованку та автомобіль затриманих, вилучили знаряддя злочину, а саме різаки, балони з газом тощо, а також гроші.

“Тип вибухової речовини, яку використовували злочинці, наразі встановлюється... Протиправну діяльність зловмисників правоохоронці документували певний час, та по наявній інформації, злодії планували вчиняти крадіжки таким небезпечним способом на території держави у різних регіонах”, — зазначили в поліції.

Нині слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.5 ст.185 КК України, тобто крадіжка. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Злочинців також підозрюють у вчиненні низки інших злочинів, зокрема крадіжок як з банкоматів, так і з кіосків з продажу цигарок.

Нагадаємо, раніше у Харкові невідомі підірвали банкомат і вкрали гроші.

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