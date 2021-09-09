У мережі з'явився перший тизер фільму "Матриця 4: Воскресіння"

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17 березня, 19:38 • 88818 перегляди

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У мережі з'явився перший тизер четвертої частини франшизи "Матриця", яка отримає підзаголовок "Воскресіння". Прем'єра картини очікується в грудні 2021 року - через 18 років після заключного фільму оригінальної трилогії. Про це інформує УНН з посиланням на стрімінговий сервіс HBO Max в YouTube.

Деталі

Про бажання телекомпанії Warner Bros. зняти продовження трилогії стало відомо ще в 2019 році. Режисером проекту виступила Лана Вачовскі, до своїх ролей повернуться Кіану Рівз (Нео), Кері-Енн Мосс (Трініті), Джада Пінкетт-Сміт (Ніобе), Ламбер Вільсон (Меровінгів) і Даніел Бернхардт (Агент Джонсон).

Серед нових учасників - Ніл Патрік Харріс ("Як я зустрів вашу маму"), Яхью Абдул-Матін II ("Аквамен"), Пріянка Чопра ("Куантіко"), Крістіна Річчі ("Сімейка Адамс"), Джонатан Грофф ("Мисливець за розумом"), Джессіка Хенвік ("Залізний кулак") та інші.

Доповнення

Спочатку фільм планувався до випуску 21 травня 2021 року прем'єра якого повинна була відбутися разом з Джоном Уіком: Глава 4 з Кіану Рівзом в головній ролі. Однак показ фільму був відкладений до 1 квітня 2022 року через пандемію COVID-19. 5 жовтня 2020 року прем'єра фільму була перенесена на 22 грудня 2021 року. 

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